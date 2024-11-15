Annem Ankara Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı

KANAL D’NİN BEKLENEN DİZİSİ ANNEM ANKARA’NIN YAYIN TARİHİ

Kanal D’nin merakla beklenen dönem dizisi Annem Ankara’nın yayın tarihi netleşti. Yakın geçmişte herkesçe bilinen bir hikayeyi içten ve etkili bir biçimde işleyen Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Paylaşılan fragmanda Zuhal (Bergüzar Korel), kendi sesiyle “Hep sen mi ağladın?” sözleriyle “Yalan Dünya” isimli türküye giriş yapıyor. Ardından üç çocuğuyla dolmuşa binerken usta sanatçı Neşet Ertaş, türkünün devamını üstleniyor. Bozkırın Tezenesi, hem müziği hem de sözleriyle tanıtım filmine özel bir anlam katıyor.

HİKAYE DİRENCİ VE MÜCADELE

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün (Hasan) başrollerde yer aldığı dizi, 1990’lı yılların Ankara’sında geçiyor. Çocuklarına bakmak için erken yaşta emekli olan bir annenin ve kimseye evlat olamamış bir babanın dramatik hikayesini aktaran Annem Ankara, “Benim Annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosuyla izleyicinin dikkatini çekiyor.

ÇİLEKEŞ ANNELERE DÜŞEN BİR SAYGI DURUŞU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen evlatlarına bağlı kalan annelere bir saygı duruşu işlevi görüyor. Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturuyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.