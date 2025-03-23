Annem Ankara Final Mi Yapıyor?

UMUT DOLU HİKAYE

Yaşamı gerçek olaylardan esinlenerek kurgulanan BKM yapımı “Annem Ankara”, zorluklarla dolu hayatlara rağmen çocuklarına sahip çıkan annelere bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Senaryosu Başak Angigün tarafından yazılan dizinin yönetmenliği ise tanınmış isim Faruk Teber’e ait.

BÜYÜK KARARLAR VE SORUŞTURMALAR

“Annem Ankara’nın” son durumu, dizinin izleyicileri arasında merak konusu oldu. Zuhal ve Hasan büyük bir karar aşamasında. Olayların seyrini değiştiren Burak’ın kaçırılması, Zuhal’i derinden etkiliyor ve oğluna kavuşma çabası için tüm güçleri seferber ediyor. Aynı zamanda Hasan’ın hapis hayatı da bu durumdan fazlasıyla etkileniyor ve Zuhal, onun serbest kalması için son hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Güneş, öğrendiği yeni gerçekler ışığında, hayatında meydana gelen değişikliklerin hesabını sormak amacıyla Hasan ile yüzleşmek istiyor. Suphi ise Mesude’yi asla unutmadan sürpriz bir hamle yapmaya karar veriyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizide etkileyici bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolleri paylaşırken, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak ve daha birçok isim de bu güçlü yapımda rol alıyor. “Mücadele edeceksin, savaşacaksın!” sözleriyle izleyicilere umut aşılayan dizi, Hasan’ın kendisi ve ailesi için savaşıp savaşmayacağına dair belirsizliklere yer veriyor.

Dizinin merkezinde yer alan Zuhal, üç çocuğuyla hayata tutunma mücadelesini ve 112120’li yılların Ankara’sındaki zorlukları izleyicilere sunuyor. “Annem Ankara”, Kanal D’nin yeni sezondaki önemli yapımlarından biri olarak merakla bekleniyor ve izleyiciler, dizinin bu akşam finale ulaşacak bölümünü Kanal D platformlarından takip edebilir.