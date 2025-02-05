Annem En Büyük Destekçimdi

CEZA’NIN RAP MÜZİĞİNE GİDEN YOLU

Ceza, rap müzikle kariyerine başladığında Türkiye’de rap dinleyicisinin olmadığını ifade ediyor. “Ben bu müziği yapmaya başladığımda Türkiye’de bir rap dinleyicisi yoktu. İlk başta dinleyiciyi yarattık” diyor. Bu açıklaması, müziğin gelişiminde dinleyici kitlesinin önemini vurguluyor.

TÜRKİYE TURUNU ANLATTI

Ünlü rapçi Gökhan Çınar’ın “Bu kadar uğraştık ama gerçekten oldu dediği ilk an nedir?” sorusuna Ceza, “İlk Türkiye turnesine çıktığım andı, daha çok inanmaya başladım. Umutsuzluğa kapıldığım oldu ama müziği bırakmayı düşündüğüm bir dönem hiç olmadı.” şeklinde cevap veriyor. Bu yanıtı, şöhret yolculuğunun önemli anlarından birini ortaya koyuyor.

Ceza, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini belirtiyor. Kanserden kaybettiği annesiyle ilgili de duygusal açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalar, sanatçının kişisel yaşantısının müziğini nasıl etkilediğini gösteriyor.