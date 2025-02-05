Annemi Babam Öldürdü, İntihar Değil

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DEVAM EDEN ŞİDDET İDDİALARI

Annesi ve üç kardeşiyle birlikte çocukluk dönemlerinde gardiyan olan babası tarafından sistemli bir şekilde şiddete maruz kaldığını belirten Nalan Teke, bu eziyetin üniversite yıllarında da sürdüğünü, boynunda morluklarla okula gittiğini ifade ediyor. Yıllar boyunca korku içinde büyüdüğünü ve bu durumun kendisini sessiz ve güvensiz bir genç kıza dönüştürdüğünü belirtiyor. Ancak evden kaçtıktan sonra babasına karşı özgüven kazandığını ve sesini çıkarmaya başladığını dile getiriyor.

AİLE İÇİ ŞİDDETİN AÇIKLAMALARI

Nalan Teke, “32 yıldır söyleyemediklerimi annem öldükten sonra söyledim, cenazeden kovdum. Şimdi benden korkuyormuş, 32 yıldır dövdüğü kızından! Acaba beni de annem gibi mi öldürecektin de öldüremedin?” şeklinde yaptığı açıklama ile durumu daha da netleştiriyor. Ekliyor ki, “Bütün mahalle babama ‘katilsin’ diye bağırdı.” Bu durum, Nalan’ın yaşadığı travmanın derinliğini ve yaşadığı korkunç olayların açığa çıkmaya başlamasını gösteriyor.