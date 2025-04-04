“Annenin Telefon Ve İnternet Kayıtları Bomba.”

NAİRİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DURUM

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde Narin Güran’ın cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğu öldürmek” suçundan dava açıldı.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZALAR

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Aralık’ta yaptığı karar duruşmasında, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran “iştirak halinde çocuğu öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran’dan aldığını iddia eden Nevzat Bahtiyar ise “delilleri gizlemek ve yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosya, gerekçeli karar yazıldıktan sonra Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.

ANNENİN TELEFON KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayetinde ceza alan anne Yüksel Güran’ın gün içindeki telefon hareketleri ortaya çıktı. Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, bu kayıtları sosyal medya hesabından paylaştı. Av. Demiroğlu paylaşımında, “Bu kayıtlar, müvekkilimin suçsuzluğunu kanıtlayan önemli delillerdir” ifadelerini kullandı.