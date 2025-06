Annie Ernaux Gazze’deki Durumu Kınadı

Fransız Yazar Annie Ernaux’un Gazze Açıklamaları

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan Annie Ernaux, 4 Haziran’da katıldığı bir televizyon programında Gazze’deki durumu ele aldı. Gazze’deki şiddeti soykırım olarak değerlendiren Ernaux, “Aylardır içimde büyüyen bir his var: her gün Gazze’den hayatları pahasına görüntü çeken muhabirlerin kaydettiği sahneleri izlerken daha da büyüyen bir his. Delik deşik edilmiş okullar, binalar, hastaneler, ölmüş ya da sakat kalmış çocuklar, bombalardan kaçmaya çalışan tüm bir halk. Yapmam gereken bir şey var ama yapmıyorum hissi. Yazma eylemini değersiz hatta korkakça bir şeye dönüştüren bir his. Bu korkunç görüntüleri görmemişim gibi yazıyordum.” şeklinde konuştu.

İnsan Hakları ve Ahlak Meselesi

Ernaux, aynı zamanda, “Gazzelilerin parçalanarak ölmeme derdine düştüğünü okumamış gibi yazıyordum. Çünkü onlar için gerçeklik artık hayat değil ölüm. İnsan hakları ve ahlakın herhangi bir anlamı varsa, Gazze bu değerlerin ayakta durması veya ölmesi gereken yerdir.” sözleriyle durumu çarpıcı bir şekilde vurguladı. Ayrıca, Ernaux, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Jean-Marie Gustave Le Clézio ile birlikte 27 Mayıs’ta Libération gazetesinde yayımlanan bir bildiriye de imza atmıştı. Bu bildiride yazarlar, “7 Ekim 2023’te sivillere karşı işlenen suçları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olarak nitelendirmenin acil olduğu gibi, bugün soykırımı adlandırmak da gerekli” değerlendirmesini yaptı.

Annie Ernaux’un Edebiyat Kariyeri

1940 yılında Fransa’nın Lillebonne şehrinde doğan Ernaux, uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1974 yılında ilk romanı “Les Armoires Vides” (Boş Dolaplar) ile edebiyat dünyasına adım attı. Yazar, birçok eserinde otobiyografik anlatım tercih ediyor. 1984 yılında yayımladığı “La Place” (Babamın Yeri) isimli romanıyla Renaudot Ödülü’nü kazanmıştır. Toplumun çeşitli meselelerini işleyen Ernaux, sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinsellik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi konuları sıkça ele alıyor. İlk kitabının yanı sıra “Seneler”, “Yalın Tutku” ve “Kürtaj” gibi eserleri Türkçeye çevrildi.