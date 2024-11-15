Anoreksiya Mücadelesi: Claire Plaskow’un Hikayesi

HAYATINI ANOREKSİYA İLE GEÇİREN CLAIRE PLAKOW’UN SÖZLERİ

Claire Plaskow, yaşamının 30 yılını anoreksiya ile mücadele ederek geçiriyor ve hâlâ bu savaşı sürdürüyor. Anoreksiya hastalarının neredeyse yarısının, yani yüzde 46’sının tamamen iyileşmesi mümkün. Ancak ne yazık ki Claire, bu sürecin olumlu sonucunu elde edemeyenlerden biri oldu.

ANOREKSİYA HASTALIĞININ CİDDİYETİ

Claire, bu ciddiyette bir hastalıkla savaşmanın zorluklarını dile getirerek, “BİR GÜN BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ BİLİYORUM” ifadelerini kullanıyor. Yaşadığı bu zorluklar, anoreksiya ile ilgili farkındalığın artırılması gereken bir konu olduğunu gösteriyor.