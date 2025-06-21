Anoreksiya Nervoza Önemli Bir Sağlık Sorunu

SOSYAL MEDYA FENOMENİ NİHAL CANDAN’IN HASTALIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Nihal Candan’ın anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybetmesi, bu hastalığın yeniden tartışılmasını sağladı. Klinik Psikolog Gözde Göktaş, bu bozukluğun görünüm baskısı ve psikolojik travmaların etkisiyle yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda davranışsal ve travma temelli bir süreç olduğunu belirtiyor. Göktaş, “Anoreksiya nervoza bir yeme bozukluğudur. Sadece davranışsal bir süreç değildir. Travma temelli, erken çocukluk dönemi ve ailesel aktarımlarla da ilişkilendirilebilir” diyor.

YEME BOZUKLUKLARINDA DESTEKLEYİCİ HİZMETLER GEREKİYOR

Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Klinik Psikolog Gözde Göktaş, yeme bozukluklarının yalnızca fiziksel bir sorun olmadığını, aynı zamanda derin bir ruhsal çöküşün tezahürü olduğunu ifade ediyor. Göktaş, ailelerin ve çevrenin bu süreçte suçlayıcı bir tutumdan kaçınarak destekleyici bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini vurguluyor. “Anoreksiya nervoza bir yeme bozukluğudur. Sadece davranışsal bir süreç değildir” diyen Göktaş, çeşitli psikolojik faktörlerin hastalığın arkasında yattığını belirtiyor.

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER HASTALIĞI TETİKLİYOR

Göktaş, anoreksiya nervozanın çoğu zaman yalnızca kilo kaybı isteği ya da diyet takıntısı olarak algılandığını ancak bunun altında yatan daha derin psikolojik nedenlerin bulunduğunu dile getiriyor. Kontrol ihtiyacı, özgüven eksikliği, mükemmeliyetçilik ve sosyal medyanın etkileri, bu hastalığın tetikleyicilerini oluşturuyor. “Kişi kendini aynada hala şişman görebiliyor ve bu da bozulmuş beden algısının en çarpıcı göstergesidir” şeklinde ekliyor.

KİLO KAYBI RUHSAL GERİLEMENİN İŞARETİ

Anoreksiya nervozada kilo kaybının sadece fiziksel bir belirti olmadığını, aynı zamanda ruhsal bir gerilemenin emaresi olduğunu belirten Göktaş, bu durumu sadece ergenler ve genç kadınlar değil, son yıllarda erkeklerin de yaşadığını ifade ediyor. Göktaş, hızlı kilo kayıpları ve psikolojik dalgalanmaların varlığında profesyonel destek alınmasının önemine dikkat çekiyor. “Kişi kendini ifade etmekte zorlanabilir, sosyal ilişkilerden uzaklaşabilir. Bu noktada hem psikoterapi desteği hem de hekim takibi şarttır” diyor.

Anoreksiyadan kurtulmanın bireyin tek başına gerçekleştirebileceği bir süreç olmadığını vurgulayan Göktaş, multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. “Psikolojik destek, beslenme danışmanlığı ve gerekiyorsa medikal tedavi bir arada yürütülmelidir” diyerek, kişinin yanında ailenin de süreçe dahil olması gerektiğini vurguluyor.

DURUMUNUN FARKINDA OLMAK ÖNEMLİ

Hastalığın başlarında bireyin kendi durumunu fark etmemesinin önemine dikkat çeken Klinik Psikolog Göktaş, “Hasta genellikle durumunu reddeder. ‘Kendimi iyi hissediyorum’ diyebilir ama fiziksel belirtiler farklı bir tabloyu gösterir” diyor. Yakın çevrenin hızlı kilo kaybı, yeme alışkanlıklarında değişiklik ve sosyal izolasyon gibi belirtileri ciddiye almasının ve zamanında profesyonel destek almasının önemini vurguluyor.