Anta Toros’un Cenazesi Şişli’ye Defnedildi

BODRUM’DA HAYATINI KAYBEDEN ANTA TOROS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

30 Ağustos Cumartesi günü Bodrum’da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Anta Toros (77) için Kadıköy Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni yapıldı. Törende Anta Toros’un kızı ile birlikte tiyatro sanatçıları Suna Keskin, Ayşe İnci, Ulvi Alacakaptan ve Hakan Altıner gibi önemli isimler yer aldı. Üç Horan Kilisesi’nde yapılan cenaze töreninin ardından Anta Toros’un cenazesi Şişli’deki Ermeni Mezarlığı’nda eşi Misak Toros’un yanına defnedildi.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sinema ve tiyatro oyuncusu Anta Toros, 30 Ağustos’ta tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. ‘Adını Feriha Koydum’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Acı Hayat’, ‘Adanalı’, ‘Yarım Elma’ gibi popüler dizilerdeki rol alan Toros’un anma töreni Kadıköy Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Törende sanat camiasından birçok tanıdık ve seveni bir araya geldi. Toros’un cenazesi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.

TÖRENDE DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Törende konuşan Toros’un kızı İrna Büyüksakayan, “Açıkçası hiç hazırlıklı değilim ben, onlar kadar becerikli de değilim ama ne şanslıyım ki iki muhteşem insanın evladıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve çok güzel dostluklar bıraktığı için her ikisine de çok teşekkür ediyorum,” dedi. Tiyatro oyuncusu Suna Keskin, “50 yıllık dostluk, 50 yıllık arkadaşlık ve meslektaşlık her şey. 50 yılımın her anında var olan çok güzel değerli bir dostluğu burada göndermek çok zor. Güle güle Anta,” ifadelerini kullandı. Ayşe İnci ise, “Sevgili Anta için herkesin söylediğinden farklı bir şey söyleyemem. Tanıdığım günden beri ona büyük bir hayranlık duydum. Yüzü güzel, gülüşü güzel, son derece zarif bir kadındı,” dedi. Ulvi Alacakaptan ise, “İlk günden beri beraberiz. Dostlar Tiyatrosu’nda eğitim aldı. İki yıl beraber çalıştık. Anta aramızda ilk profesyonel olandı,” şeklinde duygularını paylaştı.

CENAZE TÖRENİ ÜÇ HORAN KİLİSESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Anta Toros’un cenazesi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki törenin ardından Üç Horan Kilisesi’ne getirildi. Burada Toros’un ailesi taziyeleri kabul etti. Ardından Anta Toros için düzenlenen cenaze törenine Toros’un ailesi, yakınları ve birçok sanatçı katıldı. Toros’un cenazesi, 2010 yılında vefat eden eşi Misak Toros’un yanına Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedildi. Dostları ve yakınları, mezarına karanfiller bırakarak Anta Toros’a veda etti.