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Antakya’da 34 Kg Bozulmuş Et

ANTAKYA’DA ELE GEÇİRİLEN BOZULMUŞ ET

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, gerekli koşullar sağlanmadan taşınan 34 kilogram bozulmuş et ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ekipler yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

HAİNLİK HİJYEN KURALLARINA AYKIRI

Araçta yapılan kontroller sonucunda, kaynağı belli olmayan, mühürsüz ve faturasız bir şekilde hijyen kurallarına aykırı olarak taşınan büyükbaş hayvan eti tespit edildi. Olayla ilgili hem adli hem de idari işlemler başlatıldı ve 34 kilogram ete imha edilmek üzere el konuldu.

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