Antakya’da 700 Captagon Ve Metamfetamin Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hatay’ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda toplamda 700 adet captagon ve metamfetamin ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.U.’nun Antakya Tanışma Mahallesi’nde yer alan ikametinde detaylı arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda 700 adet captagon ve 0,84 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili olarak yakalanan M.U., gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

Fda, Kirli Karides İçin Uyardı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 13 eyaletteki Walmart mağazalarında satılan bir karides markasını piyasadan çekmesini istedi. Ürünlerdeki Sezyum-137 izotopu, kanser riski taşıyor.
İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 milyon 93 bin makaron ile gümrük kaçağı sigara, puro ve sahte etiketli etil alkol ele geçirildi. 21 kişi gözaltına alındı.

