Antakya’da 700 Captagon Ve Metamfetamin Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hatay’ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda toplamda 700 adet captagon ve metamfetamin ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.U.’nun Antakya Tanışma Mahallesi’nde yer alan ikametinde detaylı arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda 700 adet captagon ve 0,84 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili olarak yakalanan M.U., gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine konuldu.