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Antakya’da Araca Bağlı Köpekle Yolculuk

ANTAKYA’DA KÖPEKLE YOLCULUK

Hatay’ın Antakya ilçesinde, hafif ticari aracın arkasına bağlı olan köpeğin, uzun bir mesafe boyunca sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Olay, Antakya – Samandağ yolunda meydana geldi. İddiaya göre, planda ilerleyen otomobil sürücüsü, önünde bulunan hafif ticari aracın arkasına bağlı köpeği gördü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Köpeğin araca bağlı olduğunu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Kameraya yansıyan görüntülerde, köpeğin hafif ticari aracın arkasında metrelerce yol aldığı görülüyor. Olayı fark eden hafif ticari araç sürücüsü, hemen durarak köpeği bagaja koydu ve ardından yola devam etti.

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