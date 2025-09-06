Antakya’da Beton Mikseri Motosikleti Ezdi

BETON MİKSERİ MOTOSİKLETİ EZDİ

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, bir beton mikseri motosikleti ezerek üzerinden geçti. Olay anı, motosiklet sürücüsünün zıplayarak beton mikserinin altında kalmaktan kurtulmasıyla dikkat çekti. Kaza, Antakya’daki Akevler Mahallesi’nde gerçekleşti ve görüntülerde motosikletin nasıl ezildiği açıkça görülüyor.

SÜRÜCÜ MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE KURTULDU

Seyir halinde olan beton mikseri, dönüş yaptığı sırada motosikleti altına alarak üzerindekini ezdi. Motosiklet sürücüsü bu olaya rağmen yaralanmadan kurtuldu ve dikkate değer bir şekilde yere savruldu. Görüntülerde, sürücünün motosikletten atlayarak ezilmekten kurtulduğu anlar kaydedildi. Bu olay, trafiğin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.