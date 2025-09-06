Haberler

Antakya’da Beton Mikseri Motosikleti Ezdi

BETON MİKSERİ MOTOSİKLETİ EZDİ

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, bir beton mikseri motosikleti ezerek üzerinden geçti. Olay anı, motosiklet sürücüsünün zıplayarak beton mikserinin altında kalmaktan kurtulmasıyla dikkat çekti. Kaza, Antakya’daki Akevler Mahallesi’nde gerçekleşti ve görüntülerde motosikletin nasıl ezildiği açıkça görülüyor.

SÜRÜCÜ MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE KURTULDU

Seyir halinde olan beton mikseri, dönüş yaptığı sırada motosikleti altına alarak üzerindekini ezdi. Motosiklet sürücüsü bu olaya rağmen yaralanmadan kurtuldu ve dikkate değer bir şekilde yere savruldu. Görüntülerde, sürücünün motosikletten atlayarak ezilmekten kurtulduğu anlar kaydedildi. Bu olay, trafiğin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Motosiklet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Hakan Kudüsoğlu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri intikal etti.
Haberler

Tuncel Pekdemir, Ahşap Mezar Yaptırdı

Giresun Bulancak'ta 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, çevre bilincini artırmak amacıyla ahşap bir mezar yaptırarak doğayı koruma mesajı verdi. Mezarının doğayla uyumlu olarak çürümesini istedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.