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Antakya’da Bina Yıkımı Kamerada Gördü

YIKIM ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Hatay’ın Antakya ilçesinde, iş makinesinin darbesiyle tamamen yıkılan 4 katlı bir bina, kameralara yansıdı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonucunda ağır hasar gören Hatay’da, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları mahkeme sürecinin sona erdiği binalar için hız kesmeden devam ediyor.

YIKIM SORUNSUZ GEÇTİ

Antakya’nın Esentepe Mahallesi’nde bulunan bu 4 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Yıkım anı ise anbean görüntülendi. Binanın yıkım sürecinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

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