Antakya’da Devralan Minibüste 13 Yaralı

DURUM BİLGİSİ

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, tarlaya devrilen bir minibüsün sonucunda 8’i çocuk 13 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen özel bir rehabilitasyon merkezine ait 31 AOZ 762 plakalı servis minibüsü, Bozhöyük Mahallesi’nde yol kenarındaki tarlaya devrilmiş durumda.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza anında yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 8’i çocuk 13 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye taşındı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili detaylar ve incelemeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

E-Devlet’e erişim sorunları sürekliyse

e-Devlet platformunda yoğun kullanım dönemlerinde erişim sorunları ortaya çıkabiliyor. Vatandaşlar, sistemin ne zaman yeniden erişime açılacağını merak ediyor.
İstanbul’da Kadına Şiddet Olayı Yaşandı

İstanbul'da bir adam, sokakta bir kadına şiddet uygulayarak onu zorla arabaya bindirdi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

