Antakya’da Esnaf, Şişme Havuz Koydu

ANTAKYA’DA SICAK HAVA ETKİSİ

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaz sıcakları, esnafların günlük yaşamını zorlaştırıyor. Hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken, nem oranı da yüzde 38 seviyelerinde kalıyor. Bu durumdan etkilenenler, gölgelik alanlarda serinleme yolları arıyor.

ŞİŞME HAVUZUN SERİNLETİCİ ETKİSİ

Lastik tamircisi Ahmet Yener, Akasya Mahallesi’ndeki iş yerinin önüne koyduğu şişme havuzla ferahlama yolunu buluyor. Havuz, suyla dolduruldu ve Yener ile personeli sık sık bu havuzda serinlemeye girişiyor. Ayrıca, havuz çevresinde çocukların da büyük bir ilgi gösterdiği aktarıldı.

ÇALIŞMA KOŞULLARININ ZORDUĞU GÜNLER

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yener, “Sıcak hava nedeniyle çalışmalarımızda güçlük çekiyoruz. Şişme havuz sayesinde en sıcak saatlerde bile serinleyebiliyoruz. Sıcaklar bizi oldukça bunaltıyor, çalışırken terlemeye başlıyoruz. Çeşme suyu yeterli gelmediğinde havuzu getirmeyi düşündük. Bunu yapınca, mahalledeki çocuklar da havuza girmeye başladı.” dedi. İş yerinde bulunan müşterilerin de işlem sürelerinden faydalanarak ayaklarını suya sokma yolunu seçtiği bildirildi.