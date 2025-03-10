Haberler

Antakya’da Kümes Çadırı Yandı

ANTAKYA’DA YANGIN OLDU

Hatay’ın Antakya ilçesinde, kümes olarak kullanılan bir çadır alevler içinde kaldı. Yangın, Antakya ilçesi Kantara Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki çadırda çıkan yangını gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Acil çağrının ardından, olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa bir süre içinde bölgeye ulaşan itfaiye, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda çadır tamamen kullanılamaz hale geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Mahmoud Khalil’i ICE Gözaltına Aldı: Protesto

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi Mahmoud Khalil'in gözaltına alınması, öğrenciler tarafından protesto edildi. Protestocular, Khalil'in serbest bırakılması ve akademik özgürlüğün korunmasını talep etti.
Haberler

Soma’da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Soma'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır, bir kişi ise hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.