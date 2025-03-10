Antakya’da Kümes Çadırı Yandı

ANTAKYA’DA YANGIN OLDU
Hatay’ın Antakya ilçesinde, kümes olarak kullanılan bir çadır alevler içinde kaldı. Yangın, Antakya ilçesi Kantara Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki çadırda çıkan yangını gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İTFAYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Acil çağrının ardından, olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa bir süre içinde bölgeye ulaşan itfaiye, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda çadır tamamen kullanılamaz hale geldi.