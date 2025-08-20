Haberler

Antakya’da Şantiyede Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI ANTALYA’DA MEYDANA GELDİ

Antakya ilçesinde şantiye alanında bulunan bir binanın 2’nci katında yangın çıkması dikkat çekti. Olay, Akevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Şantiye içindeki binanın 2’nci katında başlayan yangını gören işçiler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından kısa bir süre içinde olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek oluşmasını engelleyip kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda binanın 2’nci katında önemli hasar meydana geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fda, Kirli Karides İçin Uyardı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 13 eyaletteki Walmart mağazalarında satılan bir karides markasını piyasadan çekmesini istedi. Ürünlerdeki Sezyum-137 izotopu, kanser riski taşıyor.
Haberler

İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 milyon 93 bin makaron ile gümrük kaçağı sigara, puro ve sahte etiketli etil alkol ele geçirildi. 21 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.