Antakya’da Şantiyede Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI ANTALYA’DA MEYDANA GELDİ
Antakya ilçesinde şantiye alanında bulunan bir binanın 2’nci katında yangın çıkması dikkat çekti. Olay, Akevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Şantiye içindeki binanın 2’nci katında başlayan yangını gören işçiler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ
İhbarın ardından kısa bir süre içinde olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek oluşmasını engelleyip kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda binanın 2’nci katında önemli hasar meydana geldi.