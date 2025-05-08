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Antakya’da Tekstil Deposu Yangını Söndürüldü

ANTAKYA’DA YANGIN ÇIKTI

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir tekstil deposunda çıkan yangın, yayılmadan söndürüldü. Yangın, kentteki Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi.

VATANDAŞLAR DURUMU BİLDİRDİ

Depoda yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Alarm verilmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Hızla bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi ve yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının ardından depoda maddi hasar meydana geldi.

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