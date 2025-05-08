Antakya’da Tekstil Deposu Yangını Söndürüldü

ANTAKYA’DA YANGIN ÇIKTI
Hatay’ın Antakya ilçesinde bir tekstil deposunda çıkan yangın, yayılmadan söndürüldü. Yangın, kentteki Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi.
VATANDAŞLAR DURUMU BİLDİRDİ
Depoda yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Alarm verilmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Hızla bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi ve yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının ardından depoda maddi hasar meydana geldi.