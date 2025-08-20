Antakya’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Hatay ilinin Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önündeki yağmur suyu giderlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Antakya çevre yolunun Güzelburç bölgesindeki bir züccaciyenin önünde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgeden geçenlerin ihbarı üzerine ortaya çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Ekipler, yoğun çalışmaları sonucu yangını söndürmeyi başardı. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldı.