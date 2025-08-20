Haberler

Antakya’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Hatay ilinin Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önündeki yağmur suyu giderlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Antakya çevre yolunun Güzelburç bölgesindeki bir züccaciyenin önünde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgeden geçenlerin ihbarı üzerine ortaya çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Ekipler, yoğun çalışmaları sonucu yangını söndürmeyi başardı. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Haberler

Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.