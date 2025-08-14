Haberler

Antakya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ANTAKYA’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’ın Hassa ve Yayladağı ilçelerinde devam eden orman yangınları sürerken, merkez Antakya ilçesinde Narlıca Mahallesi’nde de yeni bir yangın meydana geldi. Yangına ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangın, yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının yayılmasına karşı önlemler alınıyor ve durum sürekli olarak izleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yalnız Kadın Düşüp Yaralandı, Hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da 76 yaşındaki Emel Karaova, evinde düşüp yaralandı. Komşularının ihbarıyla sağlık ekipleri ve itfaiye olay yerine gelerek kadını hastaneye sevk etti.
Haberler

İnegöl’de Alkollü Şoför Yakalandı

İnegöl'de alkol testi sonucu 1,49 promil çıkan halk otobüsü şoförüne 11,435 lira ceza verildi ve ehliyeti 6 ay süreyle iptal edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.