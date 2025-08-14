Antakya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ANTAKYA’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’ın Hassa ve Yayladağı ilçelerinde devam eden orman yangınları sürerken, merkez Antakya ilçesinde Narlıca Mahallesi’nde de yeni bir yangın meydana geldi. Yangına ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangın, yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının yayılmasına karşı önlemler alınıyor ve durum sürekli olarak izleniyor.