Antakya’daki Şeyh Ali Camisi Yenileniyor

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023’teki depremlerde zarar gören Şeyh Ali Camisi’nin restorasyon ve rekonstrüksiyon süreci sürüyor. Hatay Valiliğinin Next Sosyal’deki hesabından yapılan paylaşımda, 1571 yılında inşa edilen caminin, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda hasar aldığı ifade ediliyor. Tarihi caminin yeniden hizmete açılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

CAMİDEKİ İŞLEMLER HIZLANIYOR

Restorasyon çalışmaları kapsamında, caminin kubbesi güçlendiriliyor, duvarları onarılıyor ve minaresi için hazırlıklar yapılıyor. Vali Mustafa Masatlı, camide yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Masatlı, “Şeyh Ali Camisi’nin yeniden ihya edilerek hem ibadete hem de kültürel mirasa kazandırılacağını” belirtti.

Trabzonspor, İstanbul’a Uçtu

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Takımda 3 oyuncunun eksik olduğu bildirildi.
Konyaspor – Gaziantep FK maçı, 19:00’da

Trendyol Süper Lig'deki Konyaspor - Gaziantep FK maçı, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merakla araştırılıyor.

