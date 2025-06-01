Antakya’daki Yeni Köprüler, Trafiği Rahatlatacak. HATAY Valisi Masatlı, 2025’te Hizmete Girecek

ANTAKYA’DA TRAFİK SORUNU SON BULACAK

Asrın felaketi sonrasında yeniden inşa edilen Hatay’ın Antakya ilçesinde, devreye alınacak 5 köprülü kavşağın faaliyete geçmesiyle beraber uzun süre trafik sorununun yaşanmaması hedefleniyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bu mega ulaşım ağını kapsayan altı projenin tamamının 2025 yılı sonuna kadar hizmete alınacağını belirtti.

PROJELERİN DETAYLARI

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük zarar gören Hatay’da, birçok bina yıkılırken, yollar da hasar aldı. Bu kapsamda, asrın felaketinin ardından hızlı bir şekilde inşaat ve yenileme çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgenin uzun zamandır beklediği ve ulaşım sorununu çözecek altı projenin çalışmalarıyla devam ediyor. Projeler arasında; Kuzeytepe mevkii köprülü kavşağı, Topboğazı 6. bölge köprülü kavşağı, Topboğazı 7. bölge köprülü kavşağı, Ekinci mevkii farklı seviyeli kavşak, Gülderen TOKİ konutları bağlantı kavşağı ve Samandağ yolu deprem hasarları onarım çalışmaları yer alıyor. Bu projelerle kentin trafik akışının rahatlaması planlanıyor.

HİZMETE GİRECEK KAVŞAKLAR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, projelerin 2025 yılının sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti. “Antakya ilçemizde inşa edilen TOKİ Afet Konutlarımıza ve yerinde kentsel dönüşüm projelerimize ulaşımların sağlanması ve genel itibariyle şehir trafiğine nefes olacak bu projelerden bahsetmek istiyorum” diyen Masatlı, kavşakların detaylarına değindi. Gülderen TOKİ Bağlantı Kavşağı’nın çok kısa bir sürede tamamlandığını ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti. Ayrıca Topboğazı-Anatakya Devlet Yolu 6. Bölge Köprülü Kavşağı’nın dikmece TOKİ Konutları bağlantısının da bayram sonrasında tamamlanacağını vurguladı.

PROJENİN KATKILARI

Tamamlanacak projeler sayesinde bölgedeki trafik hacmi, güvenliği ve konforunun artacağını, trafik akışının rahatlayacağını dile getiren Masatlı, “Yavaşlama ve hızlanmadan doğan yakıt ve zaman kayıpları asgari düzeye indirilecektir” dedi. Ayrıca, bu kavşakların bölgede bağlantı yollarıyla entegre olarak çalışacak olması, trafik bütünlüğünün sağlanmasına da katkıda bulunacak.

Vali Masatlı, “Bu yeni, modern ve sağlam zeminlerdeki kavşaklarımız ve yollarımız, aslında deprem öncesi dönemde de şehrimizin ihtiyaç duyduğu bir hizmetti” diyerek projenin önemine dikkat çekti. Bu projelerin hayata geçmesinde katkısı bulunan tüm yetkililere teşekkür eden Masatlı, yeni altyapının Hataylılar için hayırlı olmasını temenni etti.