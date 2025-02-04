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Antakya Felaketten Sonra Yeniden İnşa Ediliyor

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DEPREM SONRASI DURUM VE ÇALIŞMALAR

Hatay Antakya, 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğradı ve birçok bina yerle bir oldu. Bunun sonucu olarak bazı mahallelerden geriye hiçbir iz kalmadı. Kentte çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesiyle birlikte, Antakya’nın yeniden inşası için yoğun bir çalışma sürüyor. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Hatay Antakya’daki yenileme çalışmalarını ekranlara taşıdı.

VALİ’DEN AÇIKLAMALAR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, CNN TÜRK’e verdiği demeçte, kentteki son durum hakkında bilgilerini paylaştı. Vali Masatlı, bu süreçte yapılan çalışmalar ve ilerlemelerle ilgili detayları aktardı.

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