Antakya Medeniyetler Korosu Konser Verdi

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU SAMANDAĞ’DA KONSER VERDİ

Antakya Medeniyetler Korosu, Samandağ Belediyesi’nin düzenlediği Yeşilçam Sinema Günleri etkinlikleri çerçevesinde bir konser gerçekleştirdi. Hatay’da birlikte yaşama kültürünü tanıtmak amacıyla 2007 yılında üç semavi din ve farklı mezhepten bireylerin bir araya gelmesiyle kurulan bu koro, bugüne kadar birçok konser ile farklı kitlelere hitap etti. Samandağ ilçesi Atatürk Sahil Parkı’nda müzikseverlerle bir araya gelen koro, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

ŞEF MELTEM BİNGÖL YÖNETİMİNDE DİNLETİ

Şef Meltem Bingöl yönetimindeki koroyu dinlemek için gelen izleyiciler, seslendirilen şarkılara eşlik ederek coşkularını dile getirdi. Konserin sonuna gelindiğinde, dinleyiciler koroyu ayakta alkışladı. Etkinlik sırasında Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da dinleyiciler arasında bulunarak konsere katıldı.