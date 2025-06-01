Antakya Medeniyetler Korosu, Lahey’de Konser Verdi

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU İLE SANATÇI KARSU’DAN ANMA KONSERİ

Antakya Medeniyetler Korosu ve sanatçı Karsu, depremzedeler yararına Hollanda’nın Lahey kentinde bir konser düzenliyor. Orontes Vakfı tarafından Lahey’deki bir tiyatro salonunda gerçekleştirilen bu etkinlikte, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için anma töreni yapıldı. Ayrıca, hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

KÜLTÜREL PAYLAŞIM VE DUYGUSAL ANLAR

Hatay’da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya tanıtmak amacıyla 2007’de üç semavi din ve farklı mezhepten insanların katılımıyla kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, birçok konser vermesinin ardından Lahey’de müzikseverlerle buluştu. Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koroyu dinleyenler, seslendirilen şarkılara eşlik ederken duygusal anlar yaşadı. Depremzedelere destek amacıyla konser veren koro, depremlerde maddi ve manevi yardımda bulunan Hollanda’ya teşekkür etmek için Hollandaca bir şarkı da söyledi.

SANATÇI KARSU SAHNEDEN DEPREM ZARARINI ANLATTI

Depremlerde memleketi Hatay’da 16 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu da konsolda sahne aldı. Karsu, depremin ardından seslendirdiği türküleri izleyicilerle birlikte söyledi. Konseri, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal da izledi. Bu anlamlı etkinlikten elde edilen gelir, Karsu Vakfı aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacak.