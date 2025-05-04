Antakya Simidi, Tescilli Umut Kaynağıdır

ANTAKYA SİMİDİ’NİN TESCİLİ VE ANLAMTI

Hatay’ın gastronomi şehri olarak bilinen Antakya’nın tescilli lezzeti olan simit, özgün şekli ve tadıyla dikkat çekiyor. Katkı maddesi kullanılmadan, bölgeye özel baharatlarla üretilen Antakya simidi, coğrafi tescil belgesini alarak kendine özgü yerini pekiştirdi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük zarar gören Hatay’da, yaraların sarılması süreci devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın görevi devralmasıyla birlikte kentin kültürel değerlerine sahip çıkmak adına önemli adımlar atıldı. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt’ün öncülüğünde, Hatay’ın gastronomik lezzetlerinin tescillenmesi için çalışmalar hız kazandı. Hatay Valiliği’nin girişimleri sayesinde bölgenin yerel lezzetleri, 6 Şubat öncesi 25 taneden 45’e çıkarıldı.

ANTAKYA SİMİDİ VE GURURLA ÜRETİM

Antakya simidi, yapılan başvuru sonucu Türk Patent Enstitüsü ve Marka Kurumu’ndan coğrafi tescil işaret belgesini almayı başardı. Yapımında hiçbir katkı maddesi bulunmayan Antakya simidi, kendine has şekliyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Fırın ustası Ümit Çokluk, yöresel ürünlerin tescillenmesinin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu vurguluyor. “Biz burada Antakya simidini üretiyoruz. Burada her şeyi yapıyoruz ama bizim ana maddemiz Antakya simididir. Üçüncü nesil olarak bu simidi yapıyoruz ve yaklaşık 40 yıldır bölgede orijinal Antakya simidini üretiyoruz. Geçmişten gelen orijinalliğimizle üretimimizi sürdürüyoruz. Aslında sırrı bizde kalsın çünkü Antakya simidini herkes yapabiliyor ama orijinalini yapmak herkes için mümkün olmuyor.” ifadelerini kullanıyor.

ANTAKYA SİMİDİ’NİN YERİ VE AİLE İŞİ

Antakya simidinin üretiminde içinde tuz, şeker, yağ ve katkı maddesi bulunmuyor. Çokluk, simidin tescillenmesini bir umut olarak gördüklerini belirtiyor. “Antakya simidinin coğrafi tescil alması bizi çok mutlu etti. Hemşerilerimiz arasında da bu durum sevinçle karşılandı. Şehrimize gelen herkes Antakya simidi yemek istiyor. Bir kez deneyenler, tekrar sadece Antakya simidi istemeye başlıyor. Antakya sadece künefeden ibaret değil; bu tescil de bizim için önemli bir gurur kaynağı.” sözleriyle düşüncelerini belirtiyor.