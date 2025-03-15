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Antakya ve Arsuz’da Hırsızlık Tutuklaması

İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Hatay’ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde hırsızlık, kundaklama ve mala zarar verme suçlarından dolayı aranan iki kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakaladıktan sonra şüphelilerin mahkemeye sevk edilmesinde önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

YAKALANAN ŞAHISLARIN CİNSİYETİ VE CEZALARI

Söz konusu şahıslar, bina içinde muhafaza altında tutulan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O. ile hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.A. olarak belirlendi. Polis ekipleri, bu iki kişiyi başarıyla yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ VE SONUÇ

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen bu şahıslar, yapılan yargılama sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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