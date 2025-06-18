Antalya, 22 Erişilebilir Alanla Birinci

ANTALYA, AÇIK ALANLARDA İLK SIRADA

Antalya, Türkiye’de 22 erişilebilir açık alanıyla bu alanda lider konumda yer alıyor. Valilikten gelen açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 2016’dan itibaren başlatılan çalışmalarla birlikte, şehir genelinde 1451 bina, 474 açık alan ve 72 toplu taşıma aracı erişilebilirlik açısından incelendi. Bu denetimler sonrası 94 bina, açık alan ve toplu taşıma aracı, “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı. Bu yıl yapılan denetimlerde ise erişilebilirlik kriterlerini yerine getiren 12 bina ve açık alan daha belge almaya uygun görüldü.

EĞİTİM KURUMLARI VE PARKLAR BELGE ALDI

“Erişilebilirlik Belgesi” alan yerler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Kepez Belediyesi Ana Hizmet Binası, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, Kepez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kepez Karşıyaka Anaokulu, Özel Öz İlgi Yaşam Pınarı Yatılı Bakım Merkezi, Özel Tutku Yatılı Bakım Merkezi, Özel Nanodent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Etiler Mahallesi Parkı, Amasyalı Strabon Parkı, Mollayusuf Parkı ve Ayderesi Parkı yer alıyor. Antalya, bugüne dek 22 erişilebilir açık alan belgesiyle Türkiye genelinde bu alanda en fazla belgeye sahip il oldu.

VALİLİKTE TÖREN DÜZENLENDİ

Valilikte gerçekleşen törende, erişilebilirlik standartlarını sağlayan kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına “Erişilebilirlik Belgesi” takdim edildi. Törene, Vali Hulisi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve belge almaya hak kazanan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Şahin, engelli bireylerin toplumsal hayata tam, eşit ve bağımsız katılımlarının sağlanmasının, çağdaş ve kapsayıcı bir toplumun önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Erişilebilirlik çalışmalarının, farklı kurumların işbirliğiyle şehir genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.