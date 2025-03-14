Antalya Adliyesi İftarında Yargı Birleşti

IFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELEN YARGI MENSUPLARI

Antalya Adliyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve dayanışmayı pekiştiren bir iftar programı düzenledi. Yargı mensupları ve adliye çalışanları, bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek sıcak bir atmosferde iftar yapma fırsatı buldu.

GÜÇLÜ BİRLİKTELİK VURGULANDI

İftar sonrası konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, yargı mensuplarına ve adliye personeline teşekkür ederek, “Adaletin tesisi için büyük bir sorumlulukla çalışan hakim, savcı ve adliye personelimiz, bu büyük ailenin vazgeçilmez parçalarıdır. Gösterdiğiniz özveri, toplumun adalete güvenini pekiştiriyor. Dayanışma içinde çalışmamız, adliyemizi daha huzurlu bir çalışma ortamına dönüştürüyor” dedi.

RAMAZAN’IN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Başsavcı Kahveci, Ramazan ayının birleştirici gücüne de değinerek, “Bu sofrada hep birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı. Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan da, “Adaletin sağlanmasında her birimizin emeği çok kıymetli. Bu tür buluşmalar, meslektaşlık bağlarımızı güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

SAMİMİ BİR ATMOSFERDE GEÇTİ

Program, samimi sohbetler ve iyi dileklerin paylaşıldığı bir ortamda gerçekleşti ve katılımcılar, gelecek Ramazanlarda da bir araya gelme temennileriyle etkinliği tamamladı. Katılımcılar, iftar programından büyük bir memnuniyetle ayrıldı. 14 Mart’ta düzenlenen bu etkinliğe, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan, Başsavcı Vekilleri, Ağır Ceza ve Ticaret Mahkemesi Başkanları, hakimler, savcılar, adliye personeli ve aileleri katıldı.