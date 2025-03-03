Antalya Adliyesi’nde Yeni Komisyon Başkanı Göreve Başladı

HAYATİ KARAASLAN GÖREVİNE BAŞLADI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı ile Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı olarak atanan Hayati Karaaslan, görevine resmen başladı. Antalya Adliyesi Protokol Girişi’nde düzenlenen karşılama töreninde başsavcı Yakup Ali Kahveci, adaletin sağlanması için omuz omuza çalışacaklarını belirtti. Kahveci, Karaaslan’ın tecrübesi ve vizyonunun adliyeye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karşılama töreninin ardından, Komisyon Başkanlığı makamında devir teslim töreni düzenlendi. Vekalet eden Murat Akdölek, yeni Komisyon Başkanı Hayati Karaaslan’a çiçek takdim etti. Teşekkür konuşmasında nazik karşılama için minnettarlığını ifade eden Karaaslan, adalet hizmetlerinin daha da güçlenmesi için yargı mensuplarıyla uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJLARI VERİLDİ

Antalya Adliyesi’nde birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği tören, iyi dileklerle son buldu. Törene, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Adalet Komisyonu Başkanlığı’na vekalet eden Murat Akdölek, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.