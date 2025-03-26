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Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Yangın Çıktı

YANGIN NEDENİYLE HASTANE’DE TAHLİYE YAPILIYOR

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Acil Servis bölümünde yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Hastaneyi etkisi altına alan yoğun duman nedeniyle acil serviste ve polikliniklerdeki hastalar acilen tahliye ediliyor.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının büyümemesi için hızlı bir şekilde önlemler alınıyor.

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