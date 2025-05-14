(ANTALYA) – Bakan H. Fidan, NATO Toplantısında Görüşecek

DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı çerçevesinde aralarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bulunduğu ikili görüşmeler gerçekleştirecek. “Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması” konulu toplantıda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya gelecek olan Fidan, ayrıca basın toplantısı düzenliyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı yarın Antalya’da devam edecek.

BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Dışişleri Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Fidan toplantı salonuna girmeden önce kısa bir demeç verecek. Gayriresmi Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katılacak olan Fidan, aynı zamanda basın toplantısı yapacak. Bakan Fidan, “Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması” konusunu ele alacak ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Fidan, yarın ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile ikili görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerin, uluslararası diplomasi açısından önemli gelişmelere katkı sağlaması bekleniyor.