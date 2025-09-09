Antalya Belediyesi, Üzüm Sıkma Makinesi Verdi

ÜRETİCİLERE DESTEK SAĞLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üzüm hasadının başlamasıyla birlikte üretimin yoğun olduğu ilçelere üzüm sıkma makinesi desteği sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Kumluca Karacaören Mahallesi’ne gönderilen makinelerle pekmez yapımına başlayan üreticiler, zaman kaybı yaşamadan ürünleri en az zayiatla elde ediyor. Üreticiler, talep ettikleri makineleri mahalle muhtarlarından ücretsiz olarak temin edebiliyor.

İŞLERİ KOLAYLAŞTIRDI

Mahalle sakinlerinden Perihan Uysal, makinenin üzüm sıkma işlemi sırasında büyük kolaylık sağladığını ifade ediyor. Uysal, pekmez için üzümlerin suyunu hemen sıktıklarını kaydediyor ve “Daha öncesinde her yıl üzümlerimizi toplayıp çuvallara doldurup çizmelerle çiğneyerek suyunu çıkarmaya çalışıyorduk. Çok uzun bir zaman alıyordu. Bu makinenin gelmesiyle işlerimiz kolaylaştı.” şeklinde konuşuyor.