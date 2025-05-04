Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor Şampiyon Oldu

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig’e yükselen Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor için kutlama etkinlikleri Antalya’nın Serik ilçesinde sürdürüldü. Çınaraltı Meydanı’nda yapılan kutlama programına Kaymakam Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kulüp başkanı Cenk Doğan, teknik heyet, yöneticiler ve alanda bulunan pek çok taraftar katıldı. Serik Belediyesporlu futbolcular ve teknik ekip, Kadriye’deki kulüp tesislerinden üstü açık otobüsle konvoy eşliğinde meydana ulaştı. Taraftar grupları, takım otobüsünü meşaleler yakıp, davul, zurna ve havai fişek gösterileriyle karşıladı.

BAŞKANLARIN AÇIKLAMALARI

Programda ilk sözü alan Kaymakam Şahin, Serik Belediyespor’un 1. Lig’e yükselmesinin getirdiği gurur ve mutluluğu dile getirdi. Şahin, “Sizler bu gurur ve mutluluğu hak ediyorsunuz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber bu başarıya kavuştuk. Bu takım tırnaklarıyla kazıyarak buralara geldi. Emeği olan herkese teşekkür ederiz.” dedi. Serik Belediye Başkanı Kumbul ise bu başarıyı kutlamak için toplandıklarını ifade etti ve “İnanmanın başarmanın yarısıdır. Bu başarıya takım inandı, taraftar inandı, bizler inandık ve başardık. Serik hak ettiğini aldı.” şeklinde konuştu.

KULÜP BAŞKANINDAN GÜVENCE

Kulüp başkanı Doğan, göreve geldiğinde şampiyonluk sözü verdiğini ve şimdi bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu hissettiğini belirtti. “Hedeflerimiz ve planlarımız sadece bu şampiyonluk için değildi. Bu ilçe ve bu takım daha iyisini hak ediyor. Yönetimle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Sonrasında ‘Bayrakları çıkartın Süper Lig geliyor.’ diyeceğiz. Bu kulübe herkesin çok büyük emeği var. Bu bir ekip ve takım işi. Sonunda başarı geldi.” diye ekledi.

TEKNİK HEYETİN BEYANLARI

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise, tüm ekibin şampiyonluk için mücadelesinin sonucunda başarıya ulaşıldığını aktardı. Programda yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, tek tek sahneye davet edildi. Teknik heyet ve futbolcular sahneye alkışlar ve tezahüratlarla geldi, taraftarı selamladı. Törenin sonunda şampiyonluk kupası, takım kaptanı Hakan Aslan ve futbolcuların elinde yükseldi.