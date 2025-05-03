Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor Şampiyon Oldu

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR’UN ŞAMPİYONLUĞU

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, 2’nci Lig Kırmızı Grup’taki sezonun son maçında deplasmanda Erbaaspor’u 6-0 yenerek şampiyon olmayı başardı. Bu zafer, TFF 1. Lig’e yükselmeleri için büyük bir adım oldu. Maç, Tokat’taki Erbaaspor ile yapıldı ve taraftarın coşkulu desteğiyle oldukça iyi başladı.

ENES SOY’UN HAT TRİCK YETENEĞİ

Müsabakanın 13’üncü dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Enes Soy, takımını öne geçirdi. Bu golle birlikte Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor daha kontrollü bir oyun sergilemeye başladı ve 22’nci dakikada Sefa Narin ile 2-0 öne geçti. İki dakika sonra, Enes Soy, bir kez daha topu ağlarla buluşturarak 24’üncü dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Üst üste gelen gollerle moral bulan ekip, Enes Soy’un 4’üncü golüyle devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, 81’inci dakikada Erkan Eyibil ile durumu 5-0 yaptı. Maçın sonlarına doğru Cem Ekini, topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve skoru 6-0’a taşıdı. Müsabaka bu sonuçla tamamlandı ve Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, şampiyonluk sevinci yaşayarak grup lideri olmaya hak kazandı.

TARAFTAR COŞKUSU

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Serikpor taraftarları, bu zaferin coşkusunu yaşadı. Ayrıca Serik ilçesinde bulunan Çınaraltı Meydanı’nda kurulan dev ekrandan maçı takip eden halk, galibiyetin ve 1. Lig’e yükselmenin mutluluğunu paylaştı. Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, bu zaferle birlikte grubundaki puanını 74’e çıkararak hem şampiyonluk yaşadı hem de uzun yıllar aradan sonra 1. Lig’e yükselme başarısını gösterdi.