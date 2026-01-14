Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Rüşvet Operasyonu Sürüyor

ANTALYA’DA RÜŞVET VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması etkin bir şekilde devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ve Altyapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) hakkında gerçekleştirilen operasyon sonrası eski ASAT Genel Müdürü İbrahim K. ve ASAT Daire Başkanları Bekir K. ile Necdet E. dahil olmak üzere toplamda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ve evrak ele geçirildi.

GEÇEN YIL TUTUKLANDILAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, rüşvet soruşturması dolayısıyla geçtiğimiz yıl tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde “rüşvet” ve “yolsuzluk” iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz 2025 tarihinde gözaltına alınmış, bu sırada Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Muhittin Böcek, gözaltının ardından tutuklanırken, Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilmişti. Ayrıca, içişleri Bakanlığı tarafından Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı.

195 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

İddialara göre, belediyeden ihale alan bazı şahısların Muhittin Böcek ve oğluna 195 milyon lira rüşvet verdiği öne sürüldü. Belediyenin özel kalem çalışanlarından M.K.’ye, Başkan Muhittin Böcek’in bu rüşvet kaynakları ile daire satın aldığı iddia ediliyor. Şimdiye kadar belediyeye yönelik olarak toplamda 8 ayrı operasyon düzenlendiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.