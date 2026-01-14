Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Rüşvet Operasyonu Sürüyor

antalya-buyuksehir-belediyesi-nde-rusvet-operasyonu-suruyor

ANTALYA’DA RÜŞVET VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması etkin bir şekilde devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ve Altyapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) hakkında gerçekleştirilen operasyon sonrası eski ASAT Genel Müdürü İbrahim K. ve ASAT Daire Başkanları Bekir K. ile Necdet E. dahil olmak üzere toplamda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ve evrak ele geçirildi.

GEÇEN YIL TUTUKLANDILAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, rüşvet soruşturması dolayısıyla geçtiğimiz yıl tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde “rüşvet” ve “yolsuzluk” iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz 2025 tarihinde gözaltına alınmış, bu sırada Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Muhittin Böcek, gözaltının ardından tutuklanırken, Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilmişti. Ayrıca, içişleri Bakanlığı tarafından Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı.

195 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

İddialara göre, belediyeden ihale alan bazı şahısların Muhittin Böcek ve oğluna 195 milyon lira rüşvet verdiği öne sürüldü. Belediyenin özel kalem çalışanlarından M.K.’ye, Başkan Muhittin Böcek’in bu rüşvet kaynakları ile daire satın aldığı iddia ediliyor. Şimdiye kadar belediyeye yönelik olarak toplamda 8 ayrı operasyon düzenlendiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Açıklandı

İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesi kamuoyuna duyuruldu.
Gündem

Temassız Ödemelerde Yeni Limit Uygulaması Başlıyor

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti artırılıyor; yarından itibaren bu limit 1.500 liradan 2.500 liraya yükselecek.
Gündem

KDK’dan Direksiyon Sınavlarına Kamera Takibi İle Şeffaflık Adımı

Haksız yere direksiyon sınavında elendiğini düşünen bir sürücü adayı, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kurum, sınavların kamera ile kayıt altına alınması önerisinde bulundu.
Gündem

İnternet Haberciliğinde Trafik Düşüşü Korkutuyor

Yapılan bir araştırmaya göre, internet yayıncılığı önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 40 oranında trafik kaybı yaşayacak. Google'ın arama verileri bu durumu destekliyor.
Gündem

En-Nesyri İçin Everton İlgisi Güçleniyor

Fenerbahçe, transfere dair hareketlilik yaşarken, Youssef En-Nesyri'nin Everton ve Körfez kulüpleri tarafından izlendiği bildirildi. 28 yaşındaki forvet, bu sezon 25 maçta 8 gol, 1 asist yaptı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.