Antalya Çiçekçiler Hazırlıklarını Tamamladı

ANTALYA’DA ÇİÇEKÇİLERDE HAZIRLIKLAR HIZLANIYOR

Babalar Günü yaklaşırken Antalya’daki çiçekçilerde hazırlıklar hızlanıyor. Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, özel günlerde çiçek satışlarının artığını belirtiyor. Bakaç, Babalar Günü’nün Anneler Günü kadar yoğun geçmediğini, ancak yine de belli bir hareketlilik olduğunu ifade ediyor.

EN POPÜLER ÇİÇEK: STARLİÇE

Çocuklar genellikle babalarına kır çiçekleri ve papatya gibi doğal türleri tercih ediyor. Ancak bu yıl ilgi gören çiçeklerin başında ‘starliçe’ geliyor. Bakaç, “Starliçe, dünyada erkeğe özel anlam yüklenen tek çiçektir” diyor. Güney Afrika menşeli bu çiçek, sıcak sevgiyi simgelemesi dolayısıyla babalara hediye edilmek için öne çıkıyor. Bakaç, “Turuncuya çalan renkleriyle dikkati çeker. Dal fiyatı 200 lira civarında satılıyor” şeklinde açıklamada bulunuyor.

KIR ÇİÇEKLERİ VE PAPATYANIN FİYATI YÜKSEK

Babalarına çiçek almak isteyenlerin sadece starliçeye yönelmediğini de belirten Bakaç, “Kır çiçekleri ve papatya da tercih ediliyor. Ancak bu çiçeklerin bazı türleri nadir bulunduğu için fiyatları yüksek olabiliyor” diyor. Özellikle özel demetlerde kullanılan papatya türlerinin dal fiyatları 1000 ila 2000 lira arasına kadar çıkabiliyor. İsmail Bakaç, “Anneler Günü bizim için yılın en hareketli günü. İnsanlar annelerine çiçek almayı bir görev gibi görüyor. Babalar Günü’nde ise bu ilgi aynı seviyede değil” diye ekliyor. Bakaç, satışların oran olarak yüzde 20 civarında kaldığını, Anneler Günü’nün beşte biri kadar bir ilgi olduğunu vurguluyor.