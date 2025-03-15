Antalya Çorum Arasında İş Birliği Görüşmesi

ANTALYA VE ÇORUM ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Antalya Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş ile bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ana gündem maddesi, Antalya ile Çorum arasındaki iş birliğini güçlendirerek şehre sağlanacak katkılar için yürütülecek projelere odaklanmaktı. Toplantıda, Antalya ilinin ekonomik kalkınmasına yönelik olası ortak çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. İki taraf, şehirlerarası ticareti artırma, iş insanlarının birbirlerine nasıl fayda sağlayabileceği ve her iki şehrin bu iş birliğinden nasıl yararlanacağı konularını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

PLATFORMUN HEDEFLERİ

Görüşmede konuşan Halil Güvenbaş, “Platform olarak, hem Antalya hem de Çorum’un ekonomik gelişimine katkı sağlamak için her türlü desteğe hazırız. MHP İl Başkanı Sayın Sadullah Güneş ile yaptığımız bu toplantı, karşılıklı işbirliği ve dayanışma açısından önemli bir adım. Bu tür iş birlikleri, hem iş dünyamızın güçlenmesine hem de şehrimize kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır” ifadesini kullandı. MHP İl Başkanı Sadullah Güneş ise, “İlişkilerin güçlendirilmesi, sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda da önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu toplantı, şehrimize ve bölgesel kalkınmaya büyük katkılar sağlayacak bir başlangıçtır” dedi.

GÜÇLÜ TEMELLERDE PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşme, iki tarafın da karşılıklı iş birliği ve dayanışma adına güçlü bir temele dayanan projeler geliştirme konusunda mutabakata varmasıyla sona erdi. Gelecek dönemlerde, Antalya ve Çorum arasındaki iş dünyası ilişkilerini daha da derinleştirecek yeni projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.