Antalya D8 Yılın Turizm Şehri

D8 YILIN TURİZM ŞEHRİ ÖDÜLÜ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü almasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu bizim için sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda Antalya’nın eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve modern turizm altyapısının bir takdiridir.” dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, D8 Turizm Bakanları Toplantısı Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirildi. Bu toplantıda, “D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü’nün Resmi İlanı ve Açıklaması” için özel bir oturum düzenlendi.

ÖDÜL TÖRENİ VE TEŞEKKÜR

Oturuma ev sahipliği yapan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathi, Antalya’nın D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü’ne layık görülmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a özel bir ödül takdim etti. Böylece Antalya, D8 teşkilatının ilk “Yılın Turizm Şehri” olarak tarihe geçti. Uygulamanın geleneksel hale getirilmesiyle, her yıl D8 üyesi ülkelerden bir şehrin ve turizm destinasyonlarının ön plana çıkarılması bekleniyor. Ödül töreninin ardından Bakan Ersoy, Antalya’yı 2025 yılı için D8 Yılın Turizm Şehri olarak seçen tüm D8 üyesi ülkelere teşekkür etti.

ANTALYA’NIN TURİZM POTANSİYELİ

Antalya’nın geçen yıl 17 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını belirten Ersoy, ödülün Türkiye’nin turizme yönelik uzun vadeli kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy, “Bu bizim için sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda Antalya’nın eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve modern turizm altyapısının bir takdiridir.” ifadelerini kullandı. Türk Rivierası olarak bilinen Akdeniz kıyısındaki Antalya’nın, 2024 yılında berrak suları, antik kalıntıları ve sıcak misafirperverliğiyle 17 milyondan fazla ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

D8 ÜLKELERİ İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye, bu fırsatı diğer D8 ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmek, en iyi uygulamaları paylaşmak ve üye ülkelerde halklar arası bağları artırmak için kullanacağını ifade eden Bakan Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı: “2025 yılında Antalya, D8 üyesi ülkelerle işbirliği içinde çok sayıda kültürel etkinlik, tanıtım faaliyetleri ve toplantılara ev sahipliği yapacaktır. Hepinizi bu girişimlere katılmaya ve D8 Turizm Şehri Antalya’yı kendi ülkelerinizde tanıtmaya davet ediyoruz.”