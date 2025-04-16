Antalya’da 1 Tutuklama Ve 17 Şüpheli

ANTALYA’DA OPERASYONLARDA GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER

Antalya’da son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kişi tutuklandı ve 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunun yanı sıra, birçok kaçak ürün de ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi ise cezaevine teslim edildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan bir şahsı tutukladı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör ve 7 tabanca fişeği bulundu.

KAÇAK ÜRÜNLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

“5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan 15 olayda 17 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucunda 9 bin 320 adet dolu makaron, 2 bin 852 adet kaçak gıda, 2 bin 816 paket kaçak sigara, 409 adet kaçak emtia, 123 adet kaçak ilaç, 143 adet kaçak elektronik sigara, 87 litre kaçak içki ve 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Bu operasyonlar, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam ediyor.