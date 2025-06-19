Antalya’da 107 Torbacı Gözaltında

OPERASYONUN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’nın 7 ilçesinde gerçekleştirilen ‘Narkokapan-Antalya’ operasyonunda 107 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını ve bu kişilerin 104’ünün tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya üzerinden paylaştı. Uyuşturucu satışı yapan sokak satıcıları, halk arasında ‘torbacı’ olarak biliniyor ve bu operasyona yönelik hazırlık süreci 4 ay sürdü.

HAZIRLIKLAR VE UYGULAMA

Bu dört aylık süreç boyunca, şüphelilerin hareketleri teknik ve fiziki takiple izlendi ve suç unsurlarına dair tüm faaliyetler delillendirildi. Yaklaşık 2 hafta önce başlatılan operasyona 645 jandarma personeli katıldı. Ayrıca, arama işlemlerinde 5 özel eğitimli narkotik köpeği de yer aldı. Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde yürütülen operasyon neticesinde 107 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin 104’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.