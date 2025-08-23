Antalya’da 119 Bin 500 Litre Ele Geçirildi

ANTALYA’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da sahte ve kaçak içki üreten kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamaya göre, Antalya Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından yapılan muhtelif çalışmalar neticesinde 5 farklı adreste sahte ve kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN İÇKİ MİKTARI VE GÖZALTILAR

Düzenlenen operasyonda toplamda 119 bin 500 litre sahte ve kaçak içki gündeme geldi ve 7 şüpheli de gözaltına alındı. Ele geçirilen bu içkilerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildiği kaydedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya yapılan bu tür operasyonların sık sık devam edeceğine dikkat çekti.