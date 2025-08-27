Antalya’da 15 uyuşturucu olayı, 7 tutuklama

OPERASYONLARDA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Antalya’da son bir hafta içinde uyuşturucuya karşı gerçekleştirilen 15 ayrı operasyonda 15 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçlamasıyla bu operatif çalışmaları yürütüyor. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, bunlardan 7’si tutuklandı.

UYUŞTURUCU SUÇLARIYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçundan 125 olayda toplamda 126 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 8 kişi de yakalanarak çalışmalara katıldı. Bunlardan 6 kişi cezaevine teslim edildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 804 gram eroin, 406 gram esrar, 387 gram metamfetamin, 237 adet sentetik ecza, 65 gram kokain ve 35 gram sentetik kannabinoid ile 200 adet, toplamda yaklaşık 44 bin 715 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçirildi. Ayrıca, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar TL ile döviz bulundu. Öte yandan, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde verilen eğitimler kapsamında toplamda 815 kişiye bilgilendirme yapıldı.