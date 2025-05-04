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Antalya’da 17 Yaş Altı Güreş Tamamlandı

ANTALYA’DA GÜREŞ ZAFER KUPASI TAMAMLANDI

Antalya’dagi Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası başarıyla sona erdi. Türkiye Güreş Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, etkinlik yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Daima Biz Hotel Spor Salonu’nda yapıldı.

TÜRKİYE TAKIMLARI BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

Türkiye’nin kadınlar ve serbest stil takımları genel klasmanda 2. sırayı aldı. Genel klasmandaki ilk üçte yer alan takımlar ise şöyle sıralandı: Kadınlar kategorisinde 1. Kazakistan, 2. Türkiye ve 3. Kırgızistan ödül alırken, serbest stil 1. İran, 2. Türkiye ve 3. Kırgızistan olarak belirlendi. Grekoromen stilinde ise 1. sırada İran, 2. sırada Kırgızistan ve 3. sırada Kazakistan yer aldı.

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