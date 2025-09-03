Antalya’da 2 Araç Kaza Yaptı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Burdur – Korkuteli yolunda seyir halindeki İ.U (55) yönetimindeki 81-SV-ZD plakalı yabancı otomobil ile A.D’nin (28) kullandığı 09 KP 799 plakalı otomobil, Garipçe Mahallesi kavşağında çarpıştı.

KAZA SONRASI YAPILAN MÜDAHALELER

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucunda araç sürücüleri ve A.D’nin otomobilinde yolcu olarak bulunan D.D. (29) yaralandı. Çarpışma sonrası otomobilde sıkışan A.D., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye getirilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.