Antalya’da 2 Araç Kaza Yaptı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Burdur – Korkuteli yolunda seyir halindeki İ.U (55) yönetimindeki 81-SV-ZD plakalı yabancı otomobil ile A.D’nin (28) kullandığı 09 KP 799 plakalı otomobil, Garipçe Mahallesi kavşağında çarpıştı.

KAZA SONRASI YAPILAN MÜDAHALELER

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucunda araç sürücüleri ve A.D’nin otomobilinde yolcu olarak bulunan D.D. (29) yaralandı. Çarpışma sonrası otomobilde sıkışan A.D., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye getirilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş’ta 17 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişi tutuklanırken, 193 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eserler ele geçirildi.
Sinopsor, Orduspor 1967’ye Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopsor, Orduspor 1967'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Gol atıp takımına katkıda bulunanlar Ali ve Alim oldu.

