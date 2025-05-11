Antalya’da 2 Polis Uzaklaştırıldı

POLİSİN DARP EYLEMİNE TEPKİ

Antalya’da bir kişiyi darbeden 2 motosikletli yunus polisi görevden uzaklaştırıldı ve haklarında soruşturma başlatıldı. Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi’nde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görevli polis memurlarının bir bireye yönelik darp eyleminde bulunduklarına dair görüntüler, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Görüntüler üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü, ilgili polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer aldı.