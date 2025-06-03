Antalya’da 2 Şüpheli Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU HAREKETE GEÇTİ

Antalya’da dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan iki şüpheli tutuklandı. Valilik tarafından yapılan duyuruya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri telefonla kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtırken bir vatandaşı dolandıran kişilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili şüphelileri belirledi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler E.Ç. ve İ.Ç. gözaltına alındı. Emniyettin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen bu şahıslar tutuklandı.