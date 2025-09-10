Antalya’da 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK RÜŞVET SORUŞTURMASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturmasının 5’inci dalgası kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanları ve belediye bürokratları bulunuyor.

GÖZALTINA ALINANLAR

Soruşturmanın önceki dalgalarında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan Zeynep Kerimoğlu’nun yanı sıra, Muhittin Böcek’in tutuklu oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in baldızı Y.M. da şüpheliler arasında bulunuyor. Operasyonda gözaltına alınan diğer şüpheliler arasında Manavgat Belediyesi’ne yönelik ‘zimmet, irtikap ve rüşvet’ operasyonunda tutuklanıp sonrasında serbest bırakılan organizasyon şirketi ve yerel televizyon kanalı sahibi M.O.K., eşinin şirket ortağı B.A.K., eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S. ve çeşitli akaryakıt istasyonları sahibi şüpheliler de yer alıyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yerel televizyon sahibi M.O.K.’nin toplamda 7 şirketine, bu şirketlerin 6’sı Ankara’da ve 1’i Antalya’da bulunan tüm mal varlıklarına el konuldu. Bu süreçte söz konusu şirketlere denetçi atandı. Ayrıca Zeynep Kerimoğlu’nun da mal varlığına el konulduğu bildirildi.