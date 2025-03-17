Antalya’da 201 Kişi Tutuklandı

DENETİMLERDE YÜKSEK TUTUKLAMA SAYISI

Antalya’da son bir hafta içinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen denetim, uygulama ve operasyonlar sonucunda toplam 201 kişi tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık gibi çeşitli asayiş olaylarına müdahale etti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 226 bin 379 şahıs sorgulandı ve arama kararı bulunan 535 kişi de dahil olmak üzere toplam 1.469 birey gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilenlerden 201 kişi tutuklandı.

ARAÇ DENETİMİ VE İŞLETME KONTROLLERİ

Ekipler, 46 bin 159 otomobil ve motosikleti denetleyerek çalıntı, hacizli ya da yakalamalı olduğu tespit edilen 24 aracı el koydu. Şehir genelinde 131 geçici konaklama yeri ve 90 kiralık araç firmasında denetimler gerçekleştirildi. Kurallara uymayan 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, kumar oynanmasına imkan sağlama suçuna yönelik operasyonlarda 10 ayrı olayda 39 kişiye işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 195 bireye idari para cezası verildi.

Ateşli Silah ve Kesici Aletler Ele Geçirildi

Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda 55 adet ateşli silah, 447 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 8 adet kesici alet ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı.